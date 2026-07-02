E' tornata operativa la guardia medica a Monteforte, Siricio: grande risultato Entro la fine di luglio sarà inaugurata la Casa di Comunità

Riflettori puntati, da parte dell’amministrazione Siricio, sui servizi sanitari da offrire alla cittadinanza di Monteforte Irpino. Da ieri sera, mercoledì 1 luglio, è operativa la Guardia Medica (Continuità Assistenziale), un servizio molto importante che mancava sul territorio da diversi anni.

«Il servizio sarà finalmente di nuovo attivo, garantendo un presidio sanitario fondamentale per il nostro territorio e una risposta più vicina alle esigenze dei cittadini», spiega il sindaco Fabio Siricio.

«Si tratta - sottolinea - di un risultato importante per la nostra comunità che arriva dopo un lungo lavoro di confronto e di impegno costante portato avanti dalla nostra amministrazione. Ovviamente non ci fermiamo qui: l’amministrazione comunale continuerà a lavorare con determinazione per garantire ai cittadini servizi sempre più efficienti e vicini alle esigenze del territorio. Entro la fine di luglio sarà inaugurata la Casa di Comunità, nel frattempo ci stiamo adoperando, con l’assessore competente Francesca De Santis, per la realizzazione di una clinica veterinaria h24».

Il numero di telefono della Continuità Assistenziale è 0825 754906. Gli orari di servizio sono dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 8, eccetto se prefestivi e festivi; in questo caso, l’orario è dalle 10 alle 20 e dalle 20 alle 8. Nei festivi, infine, l’orario è dalle 8 alle 20 e dalle 20 alle 8.

La sede della Continuità Assistenziale sarà temporaneamente collocata al piano terra del Distretto Sanitario, in via Legniti, con ingresso dedicato ai disabili.