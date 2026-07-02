Petruro Irpino: la solidarietà sotto le stelle

Il comune di Petruro Irpino e la Pro Loco “Lapis” in collaborazione con l’associazione “Piccolo Grande Amore” e il patrocinio della Regione Campania, presentano la I edizione de “La notte dei piccoli guerrieri per la ricerca” .
Un grande evento di solidarietà per una raccolta fondi a favore dei Progetti di ricerca della Fondazione “Santobono Pausillipon E.T.S,” di Napoli
Si svolgerà presso la piazza Grande del ridente comune irpino domenica 5 Luglio, con inizio alle ore 17.30, con l’apertura di uno spazio giochi per i bambini e alle ore 20.30 con una serata all’insegna dell’enogastronomia di pregio, del sano intrattenimento e di spettacoli di notevole attrazione.