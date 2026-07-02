Caos in consiglio, Festa: "Si parte male". Minoranza divisa sulla vicepresidenza Avellino, scontro in aula tra Festa e Nicola Giordano.

"Onestamente si è cominciato male, ma lo dico per il rispetto delle regole, per il rispetto della città, degli elettori, perché ovviamente c'è una maggioranza e c'è una minoranza, ma le regole sono uguali per tutti o dovrebbe essere così immaginare che a colpi di numeri si possano prevaricare i diritti dei consiglieri, onestamente, non solo non è giusto, non si fa un buon servizio alla città e poi le bugie avranno le gambe corte". Lo ha detto Gialuca Festa commentando lo scontro in aula sulla rinuncia di Nicola Poppa alla vicepresidenza e lo scontro avvenuto in aula, dai toni alti, con il il neopresidente del consiglio comunale Nicola Giordano. Primo Consiglio comunale tra voti, rinunce e tensione che blocca i lavori prima della conferma finale degli incarichi ad Avellino.

Centrodestra diviso

La minoranza nei fatti è divisa nella stessa indicazione dei nomi . . "Il centrodestra che fosse polverizzato lo hanno dimostrato le elezioni. Noi come gruppo civico, come unico gruppo civico ufficiale abbiamo abbiamo ottenuto un risultato straordinario - commenta Festa -. Il centro destra non ha avuto il coraggio di presentarsi coi simboli e ha lasciato il suo elettorato libero. Questo ha fatto sì che la somma dei voti nostri con quelli di un centrodestra spurio non abbia raggiunto il 51% per cui Pizza legittimamente ha vinto il proprio turno. Ma la verità è questa, noi più della percentuale che abbiamo raggiunto, onestamente non potevamo da soli".