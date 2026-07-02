Parco Palatucci ad Avellino: ogni domenica sera la messa con il Vescovo Aiello Un appuntamento che negli anni è diventato una bella consuetudine dell'estate avellinese

Un appuntamento che negli anni è diventato una bella consuetudine dell'estate avellinese. Da domenica 5 luglio, alle ore 21, torna la santa messa in notturna celebrata dal Vescovo di Avellino, monsignor Arturo Aiello, presso gli impianti sportivi del Parco Palatucci.

L'iniziativa, particolarmente cara al Vescovo, accompagnerà l'intera stagione estiva, offrendo ai fedeli la possibilità di partecipare alla celebrazione eucaristica in un contesto all'aperto, immerso nel verde e nella frescura della sera.

La scelta dell'orario serale nasce da un'attenzione concreta ai ritmi dell'estate. Le celebrazioni in notturna consentiranno infatti a tanti avellinesi di vivere una giornata al mare, in piscina o fuori città senza rinunciare alla partecipazione alla Santa Messa. Un modo semplice ma significativo per conciliare il tempo del riposo con quello della preghiera, facendo sì che le vacanze non diventino un motivo per interrompere il cammino di fede.

Le "messe al chiaro di luna" rappresentano anche un'occasione per riscoprire la dimensione comunitaria della liturgia. "L'estate è il messaggio che accompagna questa iniziativa - è tempo di riposo e di serenità, ma anche occasione per ritrovare se stessi, gli altri e il Signore".

È con questo spirito che il Vescovo Arturo Aiello rinnova l'invito a partecipare alle celebrazioni domenicali al Parco Palatucci, trasformando una serata estiva in un momento di raccoglimento, ascolto della Parola e comunione.

Il primo appuntamento è fissato per domenica 5 luglio, alle ore 21, presso gli impianti sportivi del Parco Palatucci di Avellino. Da lì prenderà il via un percorso che accompagnerà la comunità diocesana per tutta l'estate, sempre alle 21 al Parco Palatucci, nel segno della vicinanza, della semplicità e della gioia di ritrovarsi insieme attorno all'Eucaristia.