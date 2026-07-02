Scontro in consiglio, Pizza si infuria: scene che non avremmo voluto vedere Avellino, il sindaco: la minoranza ha problemi, si rispettino le regole

Scontro in aula nel corso della prima seduta di consiglio comunale ad Avellino e il sindaco Nello Pizza commenta: "No, politicamente abbiamo cominciato bene. La nostra maggioranza ha tenuto molto bene, 21 voti sono stati espressi nei confronti del presidente eletto Nicola Giordano. Mi sembra invece la minoranza che ci accusava di essere litigiosi, qualche problema ce l'ha. Per il resto io mi arrabbio quando ritengo che qualcuno non faccia quello che bisogna fare in certi momenti e quindi da questo punto di vista quando non si rispettano le regole, mi arrabbio sempre. Poi per il resto devo dire mi aspetto sicuramente un consiglio comunale infuocato ogni volta che ci sarà perché è chiaro che c'è una forte contrapposizione, ma noi lavoreremo perché questa contrapposizione divenga un confronto costruttivo e non divenga come quello che abbiamo visto oggi, scene che oggettivamente avremmo preferito non non vedere."