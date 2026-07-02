Prime scintille in consiglio, Poppa rinuncia alla vicepresidenza: Festa contesta

Avellino, Festa alza i toni: si segua la procedura, le dimissioni andavano prima protocollate

prime scintille in consiglio poppa rinuncia alla vicepresidenza festa contesta
Avellino.  

Colpo di scena durante il primo consiglio comunale di Avellino della assise guidata dal neosindaco Nello Pizza, con l'elezione alla vicepresidenza e immediata rinuncia all'incarico di Nicola Poppa.

Le votazioni

Con la seconda seduta votazione è stato eletto presidente del consiglio comunale di Avellino, Nicola Giordano, con 21 preferenze.

La vicepresidenza

Con sei voti, in base al disciplinare dell'assise, è stato eletto per anzianità Nicola Poppa, che di voti ne ha avuti sei, come Gerardo Melillo. Subito dopo Poppa ha preso la parola e ha ufficialmente rinunciato alla nomina, spiegando che "gli accordi di Ora e Forza Avellino erano diversi". Alla comunicazione del presidente del consiglio Giordano della nomina di Melillo è intervenuto nel corso del consiglio Gianluca Festa spiegando che " le dimissioni andavano rima protocollate e poi ufficializzate". Toni alti durante l'assise nel confronto tra minoranza e maggioranza, con un acceso confronto diretto tra Nicola Giordano e il leader dei festiani Gianluca Festa sulla procedura da seguire per la ratifica delle dimissioni di Nicola Poppa. 

Giordano: lavorerò per la comunità

Dal canto suo Nicola Giordano ha chiesto scusa alla città per quella che ha definito: "una brutta pagina" augurandosi che resti episodio isolato di un confronto sbagliato per modi e toni. Poi il discorso rivolto alla assise e alla comunità avellinese da neopresidente del consiglio comunale: "sono pronto a guidare questo consiglio con senso di responsabilità e delle istituzioni, per garantire e incentivare la fiducia dei cittadini nella democrazia. Viviamo una stagione complessa, di crisi economica, mutazione sociale. Bisogna ragionare sul senso vero della politica, che torni ad essere seria trasparente e credibile ."

L'appello ai consiglieri

Dobbiamo costruire una città più ordinata, sicura, più verde e strategica. Dobbiamo investire in città, cultura, sport e associazioni. La maggioranza governa, la minoranza propone e stimola. Mi rivolgo a tutti i consiglieri di questa assise confrontiamoci con passione ma oltre ogni appartenenza per il bene della città". 

 

Ultime Notizie