Ennesimo colpo di scena in casa Alto Calore: si dimette il dg Andrea Palomba

Ennesimo colpo di scena in casa Alto Calore. Si è dimesso il direttore generale Andrea Palomba. La notizia è stata confermata nella tarda mattinata.
Una decisione che arriva a pochi giorni dall'udienza in trobunale sul concordato fallimentare. Ma alla base della scelta stando ad alcune indiscrezioni vi sarebbero contrasto interni.
In carica da circa un anno. Era stato attivamente all'opera per il risanamento e rilancio della società di corso Europa, fortemente caldeggiato dall'ex manager Antonello Lenzi, con un'esperienza maturata sul campo alla guida della Gori spa di Ercolano.
Palomba aveva ribadito con fermezza ai sindaco-soci che la gestione dell'ente arebbe rimasta totalmente in mano pubblica. Una volontà, quest'ultima espressa anche dal presidente della regione Campania Roberto Fico. Nesssuna reazione politica finora dopo la decisione arrivata dalla sede di corso Europa.