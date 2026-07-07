Masterplan Valle Caudina: riparte il confronto in Regione Campania

Fernando Errico: "Una svolta per il futuro delle aree interne"

masterplan valle caudina riparte il confronto in regione campania

Al centro del confronto le strategie per il rilancio del territorio, con particolare attenzione al contrasto dello spopolamento, al potenziamento delle infrastrutture e dei servizi e alla valorizzazione delle aree interne...

San Martino Valle Caudina.  

 

Si è tenuto oggi in Regione Campania un incontro dedicato al Masterplan della Valle Caudina, alla presenza dell’assessore regionale al governo del territorio Enzo Cuomo e dei sindaci e amministratori locali.

Al centro del confronto le strategie per il rilancio del territorio, con particolare attenzione al contrasto dello spopolamento, al potenziamento delle infrastrutture e dei servizi e alla valorizzazione delle aree interne.

L’iniziativa segna la ripartenza del percorso del Masterplan, fermo dal 2021, con l’obiettivo di definire una programmazione condivisa e concreta per il futuro della Valle Caudina, coinvolgendo Regione, Comuni e tutti gli attori del territorio.

"Dopo anni di stallo, oggi restituiamo centralità alla Valle Caudina e alle sue comunità – dichiara Fernando Errico –. Il Masterplan rappresenta un’opportunità fondamentale per costruire una visione di sviluppo capace di dare risposte ai cittadini, creare nuove opportunità per i giovani e rendere più attrattivo il nostro territorio. Le aree interne devono tornare a essere una priorità delle politiche regionali e questo percorso va esattamente in questa direzione.

Il nostro obiettivo - prosegue Errico - è trasformare questo strumento in un piano operativo, fatto di interventi concreti su infrastrutture, servizi, mobilità e sviluppo economico.

Solo così potremo contrastare lo spopolamento e garantire migliori condizioni di vita a chi sceglie di vivere e investire nella Valle Caudina",

Il Masterplan si conferma, dunque, uno strumento strategico per accompagnare un nuovo percorso di crescita e valorizzazione del territorio, attraverso una collaborazione costante tra Regione Campania, amministrazioni locali e comunità, con l’obiettivo di costruire un futuro più competitivo, sostenibile e inclusivo per l’intera Valle Caudina.

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