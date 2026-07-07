Masterplan Valle Caudina: riparte il confronto in Regione Campania Fernando Errico: "Una svolta per il futuro delle aree interne"

Si è tenuto oggi in Regione Campania un incontro dedicato al Masterplan della Valle Caudina, alla presenza dell’assessore regionale al governo del territorio Enzo Cuomo e dei sindaci e amministratori locali.

Al centro del confronto le strategie per il rilancio del territorio, con particolare attenzione al contrasto dello spopolamento, al potenziamento delle infrastrutture e dei servizi e alla valorizzazione delle aree interne.

L’iniziativa segna la ripartenza del percorso del Masterplan, fermo dal 2021, con l’obiettivo di definire una programmazione condivisa e concreta per il futuro della Valle Caudina, coinvolgendo Regione, Comuni e tutti gli attori del territorio.

"Dopo anni di stallo, oggi restituiamo centralità alla Valle Caudina e alle sue comunità – dichiara Fernando Errico –. Il Masterplan rappresenta un’opportunità fondamentale per costruire una visione di sviluppo capace di dare risposte ai cittadini, creare nuove opportunità per i giovani e rendere più attrattivo il nostro territorio. Le aree interne devono tornare a essere una priorità delle politiche regionali e questo percorso va esattamente in questa direzione.

Il nostro obiettivo - prosegue Errico - è trasformare questo strumento in un piano operativo, fatto di interventi concreti su infrastrutture, servizi, mobilità e sviluppo economico.

Solo così potremo contrastare lo spopolamento e garantire migliori condizioni di vita a chi sceglie di vivere e investire nella Valle Caudina",

Il Masterplan si conferma, dunque, uno strumento strategico per accompagnare un nuovo percorso di crescita e valorizzazione del territorio, attraverso una collaborazione costante tra Regione Campania, amministrazioni locali e comunità, con l’obiettivo di costruire un futuro più competitivo, sostenibile e inclusivo per l’intera Valle Caudina.