I camper dell’Asl Avellino tornano in piazza a Montefusco e Sorbo Serpico Doppio appuntamento sabato 18 e domenica 19 luglio dedicato agli screening gratuiti

Continua il tour dell’Asl Avellino sul territorio con il “Summer Camp (er)”. Il prossimo fine settimana i camper della salute faranno tappa sabato 18 luglio a Montefusco e domenica 19 luglio a Sorbo Serpico per offrire ai cittadini screening gratuiti, su prenotazione, in collaborazione con i Comuni irpini.

Le unità mobili dell’Asl Avellino saranno presenti dalle ore 9:00 alle ore 14:00:

Sabato 18 Luglio a Montefusco in Piazza Castello

Per prenotazioni tel. 0825 964003

Domenica 19 Luglio a Sorbo Serpico presso la Casa Comunale in Via Pennetti, 2

Per prenotazioni tel. 338 4220890

I cittadini residenti in tutta la provincia di Avellino potranno accedere, previa prenotazione, allo:

screening della mammella: con l’esecuzione della mammografia, riservato alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni.

Screening della cervice uterina: dedicato alle donne tra i 25 e i 64 anni. Prevede l'esecuzione del Pap test per la fascia d'età 25-29 anni e dell'HPV test per la fascia d'età 30-64 anni.

Screening del colon retto: rivolto a donne e uomini residenti in provincia di Avellino, di età compresa tra i 50 e i 69 anni.

Screening dell'epatite C (HCV): con esecuzione del test rapido (pungidito), rivolto ai nati tra il 1969 e il 1989.

Sarà presente anche un infopoint dedicato alla donazione degli organi e tessuti, dove personale specializzato sarà a disposizione della cittadinanza per fornire chiarimenti e raccogliere le sottoscrizioni delle dichiarazioni di volontà, un gesto di civiltà e solidarietà fondamentale per salvare vite umane.

Con l'iniziativa itinerante "Summer Camp(er)", promossa in sinergia con le amministrazioni comunali della provincia, l’Asl Avellino conferma e rafforza il proprio impegno per la medicina di prossimità e la diffusione della cultura della prevenzione.