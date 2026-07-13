Partenio creative hub. Progetto di rigenerazione e sviluppo sostenibile. Focus su cultura, turismo, formazione, innovazione e territorio. L'appuntamento è per martedì 21 luglio alle 18.30 nel complesso Castellare di Summonte.
"Si tratta di un percorso che muove i primi passi e che nasce dalla convinzione che il futuro delle nostre comunità passa dalla capacità di fare rete e di costruire una visione comune.
Cultura, turismo, formazione e innovazione sono le direttrici lungo le quali i Comuni coinvolti intendono collaborare per valorizzare il patrimonio ambientale, storico e sociale dell’area del Partenio, creando le condizioni per nuove opportunità di crescita e sviluppo.
Come già evidenziato dal comune di Pietrastonina, lo scorso mese di giugno in occasione dell'adesione al progetto, le sfide delle aree interne richiedono programmazione, confronto e collaborazione. Per questo riteniamo importante essere parte di un progetto che punta a mettere in connessione territori vicini, con l’obiettivo di costruire insieme prospettive concrete per il futuro".
Ecco il programma dei lavori moderati dal direttore di Otto Channel Tv Canale 16 e Ottopagine Pierluigi Melillo.
Introduzione Ivo Capone, sindaco di Summonte
Presentazione del progetto:
Giuseppe De Nicola direttore fondazione Ampioraggio
Giovanna Ruggiero presidente fondazione Ampioraggio
Questi gli interventi:
Vittorio D'Alessio sindaco di Mercogliano
Luigi Marciano sindaco di Ospedaletto d'Alpinolo
Amato Rizzo sindaco di Pietrastornina
Carmine De Fazio sindaco di Sant'Angelo a Scala
Riflessioni:
Angelo Petitto presidente Confindustria Avellino
Nello Pizza sindaco di Avellino
Fausto Picone presidente della Provincia di Avellino
Consiglieri regionali della provincia di Avellino
Conclusioni affidate a Vincenzo Cuomo assessore al governo del territorio, regione Campania e Enzo Maraio assessore al turismo della regione Campania.