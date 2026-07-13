Partenio creative hub: progetto di rigenerazione e sviluppo sostenibile Summonte: focus su cultura, turismo, formazione, innovazione e territorio

Partenio creative hub. Progetto di rigenerazione e sviluppo sostenibile. Focus su cultura, turismo, formazione, innovazione e territorio. L'appuntamento è per martedì 21 luglio alle 18.30 nel complesso Castellare di Summonte.

"Si tratta di un percorso che muove i primi passi e che nasce dalla convinzione che il futuro delle nostre comunità passa dalla capacità di fare rete e di costruire una visione comune.

Cultura, turismo, formazione e innovazione sono le direttrici lungo le quali i Comuni coinvolti intendono collaborare per valorizzare il patrimonio ambientale, storico e sociale dell’area del Partenio, creando le condizioni per nuove opportunità di crescita e sviluppo.

Come già evidenziato dal comune di Pietrastonina, lo scorso mese di giugno in occasione dell'adesione al progetto, le sfide delle aree interne richiedono programmazione, confronto e collaborazione. Per questo riteniamo importante essere parte di un progetto che punta a mettere in connessione territori vicini, con l’obiettivo di costruire insieme prospettive concrete per il futuro".

Ecco il programma dei lavori moderati dal direttore di Otto Channel Tv Canale 16 e Ottopagine Pierluigi Melillo.

Introduzione Ivo Capone, sindaco di Summonte

Presentazione del progetto:

Giuseppe De Nicola direttore fondazione Ampioraggio

Giovanna Ruggiero presidente fondazione Ampioraggio

Questi gli interventi:

Vittorio D'Alessio sindaco di Mercogliano

Luigi Marciano sindaco di Ospedaletto d'Alpinolo

Amato Rizzo sindaco di Pietrastornina

Carmine De Fazio sindaco di Sant'Angelo a Scala

Riflessioni:

Angelo Petitto presidente Confindustria Avellino

Nello Pizza sindaco di Avellino

Fausto Picone presidente della Provincia di Avellino

Consiglieri regionali della provincia di Avellino

Conclusioni affidate a Vincenzo Cuomo assessore al governo del territorio, regione Campania e Enzo Maraio assessore al turismo della regione Campania.