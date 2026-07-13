Avellino, Enrici: "Il rinnovo? Una responsabilità" Intervista al difensore dei lupi a margine della presentazione del kit di allenamento

"C'è tanta voglia e tanto impegno, non vedo l'ora di ripartire con i miei compagni verso la nuova stagione": così si è espresso Patrick Enrici a margine della presentazione del nuovo kit di allenamento Magma per l'US Avellino. "È molto bello ripartire. Il rinnovo? È una responsabilità, ma è sempre stata una responsabilità indossare questa maglia. Il rinnovo dimostra la fiducia che la società ha in me, tutta la stima che ha anche il popolo avellinese in me. Sono consapevole dei due anni in cui c'è stata una crescita importante, ma c'è ancora tanto da migliorare. Sto crescendo tanto a livello caratteriale e a livello tecnico. La difesa a 4? So adattarmi, mi adatto alle situazioni e alle esigenze".

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