Nasce ufficialmente la Comunità Energetica "Un passo avanti" Sostenibilità e condivisione dell'energia per tutto il nostro territorio

Da oggi la Comunità Energetica Rinnovabile (CER) è finalmente realtà. Si è concluso l’iter burocratico e per il Comune di San Martino Valle Caudina inizia una nuova era di risparmio, sostenibilità e condivisione dell'energia per tutto il nostro territorio.

COME ISCRIVERSI E ASSOCIARSI

Tutti i cittadini interessati possono da ora registrarsi ufficialmente con due modalità:

ONLINE: Chi è già associato o chi intende farlo ora può registrarsi direttamente sulla piattaforma digitale cliccando qui: https://koala.it/it/auth/login?from=%2Fit%2Fdashboard Accedendo alla Piattaforma Koala

IN COMUNE: Chi intende associarsi può farlo anche in modalità cartacea, presentando l'apposita istanza direttamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune.

I vantaggi del supporto:

Assistenza totalmente gratuita per tutti i cittadini.

Un referente dedicato a completa disposizione per guidarvi passo dopo passo.