Nasce ufficialmente la Comunità Energetica "Un passo avanti"

Da oggi la Comunità Energetica Rinnovabile (CER) è finalmente realtà. Si è concluso l’iter burocratico e per il Comune di San Martino Valle Caudina inizia una nuova era di risparmio, sostenibilità e condivisione dell'energia per tutto il nostro territorio.
COME ISCRIVERSI E ASSOCIARSI
Tutti i cittadini interessati possono da ora registrarsi ufficialmente con due modalità:
ONLINE: Chi è già associato o chi intende farlo ora può registrarsi direttamente sulla piattaforma digitale cliccando qui: https://koala.it/it/auth/login?from=%2Fit%2Fdashboard Accedendo alla Piattaforma Koala
IN COMUNE: Chi intende associarsi può farlo anche in modalità cartacea, presentando l'apposita istanza direttamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune.
I vantaggi del supporto:
Assistenza totalmente gratuita per tutti i cittadini.
Un referente dedicato a completa disposizione per guidarvi passo dopo passo.