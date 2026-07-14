Le sfide di Biogem, Zecchino: "Da qui usciranno organi pronti per il trapianto" L'annuncio della realizzazione di 2 nuovi padiglioni nel corso del ventennale alla presenza di Fico

Ben 350.000 campioni processati durante la pandemia. Un solo esempio in termini di numeri della grande forza di Biogem in Italia. Un dato emerso fra tanti in occasione del ventennale dell'istituto di ricerca arianese guidato in maniera encomiabile dall'ex ministro Ortensio Zecchino, tra le istituzioni più importanti in Irpinia per il suo alto profilo morale e intellettuale.

"Siamo una scommessa doppiamente vincente, perchè viviamo nel mezzogiorno, terra povera di strutture del sapere ma poi siamo nelle aree interne, realtà che viene puntualmente privata di tante strutture. Penso alla soppressione del tribunale. Una manifestazione di miopia politica. Ma tutto questo non ci scoraggia nel futuro che ci attende.

Realizzeremo in questa nostra vasta area due nuovi padiglioni, uno sarà destinato alla virologia, campo dal quale tutti noi dipenderemo per ragioni ben note. Avremo laboratori ad alto contenimento microbiologico ma anche uno stabulario. Cosa che non esiste in Italia, neppure allo Spallanzani. E poi ancora più unica sarà l'altra funzione del secondo padiglione perchè dedicata agli xnotrapianti. Da Biogem potranno uscire organi pronti per il trapianto".

Un ricco parterre di autorià in occasione della grande festa per i primi 20 anni di Biogem a partire dal presidente della regione Campania Roberto Fico che ha affermato:

"Siamo qui per festeggiare i 20 anni di Biogem ed è un momento importante, particolare di una ricerca avanzata, che ha avuto tanti riconoscimenti italiani e internazionali. La Regione sicuramente è vicina a questa realtà, Qui ci sono tante eccellenze sull'oncologia. la ricerca delle malattie rare, la medicina di precisione. E' un grande esempio quindi per le aree interne che possono svilupparsi anche con progetti di ricerca con questa tipologia.

E in occasione del 20° anniversario dell’evento, poste italiane ha attivato un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale recante la dicitura: “20° anniversario inaugurazione centro di ricerche Biogem - 14.7.2026 – 83031 Ariano Irpino (Av)".

E' stato possibile timbrare con tale bollo speciale le corrispondenze presentate allo stand allestito per l’occasione nella sede di Biogem.