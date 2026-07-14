Bloccato un ingente carico di droga nel carcere di Sant'Angelo dei Lombardi Droga destinata ai detenuti: il SAPPE elogia la Polizia Penitenziaria

Il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE) esprime apprezzamento per l'operazione condotta nella mattinata di oggi dal personale della Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa di Reclusione di Sant'Angelo dei Lombardi, dove è stato intercettato e sequestrato un ingente quantitativo di sostanza stupefacente destinato, secondo quanto riferito dal sindacato, al traffico illecito all'interno dell'istituto.

Per il SAPPE, l'intervento rappresenta un'ulteriore conferma della professionalità, della capacità investigativa e dell'elevato livello di attenzione con cui gli agenti operano quotidianamente per garantire sicurezza, ordine e legalità negli istituti penitenziari.

«Ancora una volta – dichiarano Donato Capece, segretario generale del SAPPE, e Marianna Argenio, vicesegretario regionale del SAPPE Campania – è stata la competenza del personale della Polizia Penitenziaria a impedire che un ingente quantitativo di droga finisse nella disponibilità della popolazione detenuta, alimentando traffici illeciti, violenze e fenomeni di criminalità interna. Si tratta di un risultato di assoluto rilievo che conferma come il Corpo rappresenti il primo e più efficace presidio dello Stato all'interno delle carceri».

Il sindacato evidenzia come il risultato sia stato raggiunto nonostante le difficoltà che caratterizzano il sistema penitenziario italiano, in particolare la cronica carenza di organico e il sovraffollamento degli istituti, fattori che incidono sul carico di lavoro e aumentano i rischi per il personale.

«È grazie all'abnegazione, all'esperienza, al senso dello Stato e allo spirito di sacrificio dei Baschi Azzurri – aggiungono Capece e Argenio – se ogni giorno vengono contrastati i tentativi di introdurre droga, telefoni cellulari e altri oggetti vietati nelle carceri. La Polizia Penitenziaria continua a conseguire risultati straordinari pur operando con organici insufficienti e in strutture spesso al limite della sostenibilità».

Il SAPPE rinnova infine il plauso agli agenti protagonisti dell'operazione e a tutto il personale della Casa di Reclusione di Sant'Angelo dei Lombardi, sottolineando come sia necessario che a questi risultati seguano interventi concreti da parte dell'Amministrazione e del Governo per rafforzare gli organici, migliorare le dotazioni operative e riconoscere il ruolo svolto dalla Polizia Penitenziaria nella tutela della sicurezza e della legalità.