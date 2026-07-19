Giornalista ucciso nel Salernitano, la precisazione dell'Arpac L'ente partecipa al cordoglio della famiglia della vittima e del mondo dell'informazione

"In riferimento ai tragici fatti di cronaca di cui è vittima il giornalista Luca Esposito (all'anagrafe Luigi), l’Agenzia regionale protezione ambientale Campania precisa che la persona indicata come oggetto del terribile ritrovamento non risulta titolare di un rapporto di lavoro con Arpac, né come dipendente né come dirigente. Non risulta alcuna relazione di natura professionale tra l’ente ed Esposito, che appare del tutto estraneo all’attività dell’Agenzia. Nell'esprimere sgomento per quanto emerge dalle cronache, l'ente partecipa al cordoglio della famiglia della vittima e del mondo dell'informazione per la drammatica scomparsa".

I fatti

Il corpo di Luca Espostito è stato rinvenuto carbonizzato lungo via Contrada Bivio Cioffi. L'allarme è scattato intorno alle 3. A lanciarlo è stato un passante che ha notato un incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del "Vopi". I soccorritori si sono ritrovati di fronte ad uno scenario tragico: sul terreno, infatti, è stato rinvenuto un corpo carbonizzato. Il suo corpo è ora a disposizione della magistratura nell'obitorio di Eboli.