Avellino, esordio travolgente in amichevole: 24 reti al Castel di Sangro Prime indicazioni da parte dei biancoverdi al tecnico Alessandro Nesta

Parte con una goleada il precampionato dell'Avellino, che nel primo test stagionale supera con un netto 24-0 il Castel di Sangro. Un risultato ampiamente prevedibile per il divario tecnico tra le due formazioni, ma che ha comunque offerto le prime indicazioni al tecnico Alessandro Nesta in vista della nuova stagione. Tra i protagonisti della giornata spiccano le prestazioni di Palumbo e Favilli, entrambi autori di quattro reti. A segno con una tripletta anche Biasci e Besaggio, in una sfida che ha permesso allo staff tecnico di ruotare l'intera rosa, testare i nuovi innesti e valutare la condizione atletica dei calciatori dopo i primi giorni di ritiro. L'Avellino ha imposto il proprio ritmo fin dai primi minuti, mostrando intensità, organizzazione e una buona fluidità nella manovra offensiva. Il Castel di Sangro ha provato a contenere le avanzate biancoverdi, ma la differenza di categoria è emersa con il passare dei minuti, trasformando l'amichevole in un autentico monologo della formazione irpina. Al di là del punteggio, l'attenzione di Nesta era rivolta soprattutto agli aspetti tattici e alla risposta della squadra ai primi carichi di lavoro. Indicazioni positive sono arrivate dalla fase offensiva, con numerose combinazioni rapide e un buon coinvolgimento di tutti gli interpreti, mentre il tecnico attende ora test più impegnativi per valutare la crescita del gruppo. Il largo successo rappresenta quindi un buon punto di partenza per l'Avellino, che proseguirà la preparazione con amichevoli di livello crescente. Le prossime uscite saranno fondamentali per affinare automatismi, definire le gerarchie e arrivare nelle migliori condizioni all'inizio della stagione ufficiale.