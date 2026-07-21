"Dante Alighieri", prende forma il nuovo Campus: ecco come sarà Avellino. Verde, piazza e parcheggio ecco i servizi nuovi previsti nell'ex Corea

Un sopralluogo tecnico per verificare da vicino lo stato di avanzamento dei lavori e toccare con mano quello che sarà uno dei più importanti interventi di edilizia scolastica e rigenerazione urbana realizzati negli ultimi anni in città. Questa mattina il Sindaco di Avellino, Nello Pizza, insieme all'Assessore ai Lavori Pubblici, Fondi regionali ed europei, Verde pubblico e cura della città, Smart city e innovazione Enza Ambrosone e all'Assessore alla Pubblica Istruzione, Edilizia scolastica, Gestione e valorizzazione delle strutture sportive comunali e Protezione civile Giuseppe Giacobbe, ha effettuato un sopralluogo presso il cantiere del nuovo Campus scolastico “Dante Alighieri” di via Piave. Ad accompagnare l'Amministrazione comunale sono stati i professionisti che hanno curato la progettazione esecutiva dell'opera e i tecnici impegnati nella realizzazione dell'intervento. Presenti l'architetto Giuseppe Colucci dello studio “Colucci and Partners” di Pontedera e l'ingegnere Filippo Castagnozzi della “C-Engineering” di Ariano Irpino.

Il parterre

Per il Comune hanno partecipato il Responsabile Unico del Procedimento, ingegnere Luigi Cicalese, il Direttore dei lavori, ingegnere Diego Mauriello, l'ispettore di cantiere, ingegnere Federico Iannaccone, il geometra Gianluca Iannaccone a supporto del RUP, e l'ingegnere Ciro Picone, componente della Commissione di Collaudo tecnico-amministrativo. Presenti anche i componenti del Collegio Consultivo Tecnico, architetto Verderosa, ingegnere Famiglietti e dottor Gentile, oltre ai rappresentanti dell'ATI “Unyon – Di.Gi. Lavori”, impresa esecutrice dell'opera.

Progresso dei lavori

Durante il sopralluogo è stato possibile visitare le aree del cantiere che hanno raggiunto il maggiore livello di avanzamento, a partire dalla palestra, che presenta il maggiore livello di avanzamento, con gli spalti, i servizi annessi e l'accesso autonomo da via Benedetto Croce. I presenti hanno inoltre percorso il tunnel di collegamento tra la struttura sportiva e i futuri edifici scolastici, visitando gli spazi destinati al refettorio, alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria. Successivamente il sopralluogo si è esteso alle aree dove sono ancora in corso le opere strutturali relative al parcheggio interrato e al corpo destinato alla scuola secondaria di primo grado.

Il progetto del Campus

Il nuovo Campus "Dante Alighieri" rappresenta un progetto destinato a cambiare il volto dell'intero quartiere. La struttura ospiterà infatti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado all'interno di un unico complesso moderno e innovativo, progettato secondo il principio della continuità educativa tra i diversi cicli scolastici. Accanto agli ambienti dedicati alla didattica sorgeranno laboratori, spazi comuni, cucina e refettorio, un auditorium e una moderna palestra, strutture che potranno essere utilizzate anche al di fuori dell'orario scolastico, diventando un punto di riferimento per le attività culturali, sportive e sociali del quartiere. Un ruolo centrale sarà riservato anche al verde e agli spazi pubblici, concepiti come elementi qualificanti dell'intero intervento. Il Campus sarà immerso in un sistema di aree verdi che accompagneranno e collegheranno i diversi edifici scolastici, contribuendo a creare un ambiente accogliente, sostenibile e pienamente integrato con il contesto urbano. La vegetazione non avrà una funzione esclusivamente paesaggistica, ma diventerà parte integrante del progetto, caratterizzando gli spazi esterni e migliorandone la qualità ambientale.

Nuovi spazi per la città

Accanto alle strutture scolastiche sorgerà inoltre uno spazio pubblico attrezzato, collocato in prossimità della rampa di accesso al parcheggio interrato, che resterà fruibile anche al di fuori dell'orario scolastico. Un'area pensata per essere vissuta quotidianamente dalla comunità, con spazi dedicati allo sport, al gioco e alla socializzazione, dove bambini, famiglie e cittadini potranno incontrarsi e trascorrere il proprio tempo libero in un ambiente sicuro e accessibile. Il progetto prevede inoltre la realizzazione di una nuova piazza pubblica e di un parcheggio interrato, elementi che contribuiranno ad ampliare i servizi disponibili per i cittadini e a rafforzare la funzione urbana dell'intervento. Dal punto di vista architettonico il campus si sviluppa attraverso un impianto asimmetrico, caratterizzato da una successione di edifici, spazi aperti e aree verdi progettati per favorire l'integrazione tra attività didattiche, socialità e benessere. Ogni ambiente è stato studiato tenendo conto delle esigenze pedagogiche delle diverse fasce d'età, dell'orientamento degli edifici e della qualità degli spazi, con particolare attenzione all'efficienza energetica, alla sostenibilità ambientale, alla sicurezza e all'accessibilità. Con il nuovo Campus "Dante Alighieri", l'Amministrazione comunale punta a restituire alla città non soltanto una nuova scuola, ma un vero polo civico e urbano capace di diventare un modello per la riqualificazione dell'intero quadrante di via Piave e un investimento strategico per il futuro delle nuove generazioni.