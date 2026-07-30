Avellino: sinergia tra comune e croce rossa italiana Incontro a palazzo di città nel segno della collaborazione

Il sindaco di Avellino, Nello Pizza, ha incontrato il presidente del comitato di Avellino della croce rossa italiana, Stefano Sartorio, per un cordiale confronto finalizzato a rafforzare i rapporti di collaborazione tra l’Amministrazione comunale e l’associazione.

Nel corso dell’appuntamento è stata condivisa la volontà di sviluppare una sinergia sempre più stretta, valorizzando il prezioso patrimonio di competenze e professionalità della croce rossa italiana a supporto delle attività promosse dall’ente.

In particolare, è stata manifestata la comune disponibilità a collaborare in occasione di manifestazioni, eventi e iniziative pubbliche, anche attraverso l’impiego dei mezzi e delle risorse operative del Comitato di Avellino, con l’obiettivo di garantire servizi sempre più efficienti e una maggiore sicurezza per la cittadinanza.

Il presidio avellinese è uno dei più antichi d’Italia, nato come comitato dell’"associazione italiana di soccorso per i militari feriti e malati in tempo di guerra" nel lontano 14 giugno 1866.

Un vero e proprio patrimonio di storia, impegno e solidarietà che costituisce motivo di prestigio per l’intera comunità avellinese e testimonia il ruolo fondamentale svolto dalla croce rossa sul territorio da oltre un secolo e mezzo.

"È stato un vero piacere per me confrontarmi con il riferimento di una istituzione storica come la Croce Rossa Italiana - afferma Pizza -. Entrambi abbiamo espresso la volontà di collaborare e percorrere una strada comune, ritenendo che da questa sinergia possano nascere esperienze importanti per il territorio.

Da avellinese - aggiunge Pizza - sono davvero orgoglioso della storia del comitato territoriale: una storia di impegno e cura per il prossimo che affonda le sue radici nell’Ottocento e che - conclude - nel corso degli anni si è arricchita di momenti significativi".