Ariano: "E' fuori controllo il parcheggio Anzani, accade di tutto in quel silos" La struttura è avvolta nel degrado più totale

E' fuori controllo il parcheggio Anzani ad Ariano Irpino. "All'interno - fa sapere una residente - avviene di tutto e a tutte le ore. Un parcheggio aperto senza cognizione di causa. Un parcheggio aperto togliendo semplicemente la recinzione e lasciato in balia di delinquenti, scostumati, ubriaconi e drogati. Il cane che fa i bisogni e i bambini che giocano a pallone sono il male minore. Venite a farvi un giro e ne vedrete delle belle"

Così dalla pagina Decoro Urbano:

Oltre alle famose infiltrazioni strutturali che si notano quando piove, c'è un evidente stato di degrado provocato dall'incuria dei cittadini, spesso di giovane età, che hanno vandalizzato con murales, inquinato con immondizia di tutti i tipi, e che spesso utilizza come nido d'amore.

Tra la varia spazzatura non manca plastica, vetro, residui organici da abuso di alcol e preservativi delle coppie focose.

Spesso, inoltre il suddetto parcheggio è stato scambiato per campo sportivo e dato che l'illuminazione a neon istallata non era stata progettata per supportare pallonate, molte di queste rischiano di cadere.

L'appello ad un miglior decoro urbano va all'amministrazione per la manutenzione e la pulizia di uno spazio pubblico, ai genitori dei ragazzi che mancano di senso civico e soprattutto ai protagonisti attivi di questo degrado urbano e di questo danno ambientale da rifiuti".