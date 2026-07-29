Ariano: Ferrante e Perrina a Palazzisi alla finale del torneo della simpatia Grande successo per la finalissima della 28esima edizione della manifestazione

Accompagnato dall'assessore Crescenzo Perrina, il sindaco Mario Ferrante ha fatto tappa a sorpresa in contrada Palazzisi ad Ariano Irpino in occasione della finale del torneo della simpatia 2026, giunto con successo alla 28esima edizione.

Ferrante si è congratulato a nome dell'amministrazione comunale, insieme a Perrina con gli organizzatori della manifestazione, il gruppo amatoriale Palazzisi, per la cura dei dettagli e il grande coinvolgimento delle famiglie.

Alla competizione calcistica, come sempre molto sentita, hanno preso parti bambini provenienti anche da altre zone della città. E' stato questo l'aspetto più bello e significativo. Lo sport che unisce nel segno dell'amicizia a prescindere dall'aspetto agonistico.

E' stato l'ex assessore Toni La Braca a presentare al microfono il sindaco Ferrante e l'assessore Perrina:

"Un grande momento di aggregazione in quest'area al confine con Montecalvo Irpino. L'amministrazione vi sarà vicino, per qualsiasi vostra richiesta, anche per la struttura che usufruite. Un grazie a Toni La Braca che è stato gentilissimo e buon divertimento".

Ben 8 squadre in campo nella bellissima struttura erbosa e illuminata. L'organizzazione ringrazia il folto pubblico che ha fatto da cornice alle varie serate ed in modo particolare alla finale: "Siete la nostra forza, la nostra è una grande contrada, è stata un'avventura davvero emozionante anche quest'anno. Grazie di vero cuore a tutti".