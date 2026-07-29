Cane finisce in una gola impervia a Volturara: recuperato con l'elicottero È salvo e senza ferite il segugio di maremmano

Salvataggio di un cane in una gola impervia a Volturara Irpinia: intervento dei Vigili del Fuoco e dell'elicottero.

L'intervento

Nella mattinata di oggi, martedì 29 luglio, alle ore 09:40 circa, i Vigili del Fuoco del Comando di Avellino sono intervenuti in località Vallone Tortaricolo, nel comune di Volturara Irpinia, per il recupero di un cane da caccia finito in una gola particolarmente impervia.

Il salvataggio

A richiedere l'intervento è stato il proprietario dell'animale, residente a Volturara Irpinia, il quale aveva già tentato invano, sin dalla mattinata del giorno precedente, di recuperare autonomamente il proprio cane, Giorgio, un segugio maremmano del peso di circa 15 chilogrammi.

Le operazioni

Sul posto è intervenuta la squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Montella, che, dopo circa due ore di avvicinamento attraverso un'area particolarmente difficile da raggiungere, ha individuato l'animale. A causa della posizione estremamente impervia, su un costone all'interno del vallone, il recupero diretto si è rivelato impossibile.

Il soccorso

È stato pertanto richiesto l'intervento dell'elicottero Drago del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Pontecagnano. Gli aerosoccorritori del nucleo specializzato hanno provveduto al recupero del cane, affidandolo successivamente alla squadra di terra, che lo ha riconsegnato al proprietario.L'animale, fortunatamente, non ha riportato alcuna ferita.

Il volo

L'intervento si è concluso intorno alle ore 17:00 e ha visto impegnati esclusivamente i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Montella e l'elicottero Drago del Reparto Volo di Pontecagnano.