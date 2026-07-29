Avellino, ufficiale la cessione di Todisco al Foggia Il difensore saluta a titolo definitivo

L'Avellino ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo del calciatore Gianmarco Todisco al Foggia. Il difensore conclude così la sua esperienza in biancoverde, intraprendendo una nuova avventura con la formazione pugliese. L'operazione è stata definita a titolo definitivo, sancendo il trasferimento del diritto alle prestazioni sportive del giocatore al club rossonero. Attraverso una nota ufficiale, la società irpina ha voluto salutare Todisco con un messaggio di ringraziamento per l'impegno e la professionalità dimostrati durante il suo percorso con la maglia dell'Avellino. "Il club ringrazia il giocatore per il lavoro svolto durante il percorso in biancoverde e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera". Per Todisco si apre ora una nuova tappa della carriera con il Foggia, mentre l'Avellino prosegue la programmazione della nuova stagione con ulteriori movimenti di mercato.