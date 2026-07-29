Ritrovata la sedicenne scomparsa nell'avellinese: era sparita nella notte Lieto fine nel mandamento baianese

Altro lieto fine nel mandamento baianese, dove in meno di ventiquattro ore è stata rintraccia la minore che nell’odierna notte si era allontanata da casa

La scomparsa

La 16enne, notata in strada, è stata affidata ai genitori dai Carabinieri, che erano sulle tracce della minore.

Cani in azione

Alle ricerche ha contribuito anche il Nucleo Cinofili di Sarno con Guapa e Fero, due pastori tedeschi, specializzati nella ricerche delle persone.

Il lieto fine

La notizia è arrivata nel pomeriggio, ponendo fine a ore di angoscia vissute dalla famiglia, dagli amici e da quanti avevano seguito con apprensione le ricerche.