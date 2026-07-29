Ritrovata la sedicenne scomparsa nell'avellinese: era sparita nella notte

Lieto fine nel mandamento baianese

ritrovata la sedicenne scomparsa nell avellinese era sparita nella notte
Avellino.  

Altro lieto fine nel mandamento baianese, dove in meno di  ventiquattro ore è stata rintraccia la minore che nell’odierna notte si era allontanata da casa

La scomparsa

La 16enne, notata in strada, è stata affidata ai genitori dai Carabinieri, che erano sulle tracce della minore.

Cani in azione

Alle ricerche ha contribuito anche il Nucleo Cinofili di Sarno con Guapa e Fero, due pastori tedeschi, specializzati nella ricerche delle persone.

Il lieto fine

La notizia è arrivata nel pomeriggio, ponendo fine a ore di angoscia vissute dalla famiglia, dagli amici e da quanti avevano seguito con apprensione le ricerche.

Ultime Notizie