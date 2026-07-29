Rigenerazione integrata urbana sostenibile: approvati gli interventi Buone notizie per Avellino

Si è tenuta ieri, presso l'Assessorato al Governo del Territorio della Giunta regionale della Campania, la Cabina di Regia del Programma di Rigenerazione Integrata Urbana Sostenibile (PRIUS) di Avellino che ha definito gli interventi ammessi a finanziamento. Parte dunque il progetto per il territorio irpino alla presenza del Sindaco neoeletto Nello Pizza e dell'Assessore regionale al Governo del Territorio Enzo Cuomo.

Il PRIUS dell’Autorità Urbana di Avellino prevede interventi integrati, volti a determinare un miglioramento duraturo delle condizioni ambientali, climatiche, sociali e demografiche della città. È finalizzato a valorizzare la natura e alla riconnessione degli spazi verdi con gli spazi urbani; mettere le persone al centro come attori di un progetto comune, trasformando i luoghi in spazi inclusivi e culturalmente significativi che coniugano estetica e rispetto per l’ambiente.

Il Programma si compone di 10 interventi: i primi sette, individuati come prioritari, a valere sulla dotazione finanziaria deliberata in Giunta regionale (DGR n. 259 del 30/05/2024) per un valore complessivo di € 13.531.163,99; ulteriori tre interventi in overbooking, a valere sulla premialità prevista per € 3.382.791,00, per un totale dell'intero piano pari a € 16.913.954,99.

"Rivolgo al neoeletto Sindaco di Avellino gli auguri di un proficuo lavoro; assicureremo alla Città l’attenzione dovuta, da parte mia e della Giunta regionale del Presidente Fico. Ribadiamo oggi, con atti concreti, l’impegno a favore dei territori regionali, dai grandi centri ai piccoli comuni, dalle fasce costiere alle aree interne.

Perseguiamo nell'obiettivo della rigenerazione urbana della Città e nelle politiche di valorizzazione del territorio connettendo il verde pubblico, gli insediamenti antropici e le numerose attrazioni culturali" ha dichiarato l'Assessore regionale Enzo Cuomo.