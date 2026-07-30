Avellino, ondate di calore: la Prefettura avvisa i sindaci: 72 ore di allerta La nota diramata in tutta l'Irpinia

La Prefettura di Avellino ha diramato un nuovo avviso di criticità per “Ondate di calore” dalle ore 12 di oggi 30 luglio alle ore 12 di domenica 2 agosto.

Si prevedono ancora temperature elevate, con possibili disagi soprattutto per anziani e persone fragili. Previsti picchi di calore con valori superiori alla media stagionale di 4-5 °C, con tassi di umidità notturna che possono superare il 70-80% in condizioni di scarsa ventilazione.

72 ore di allerta

Le condizioni meteorologiche previste per i prossimi tre giorni comporteranno disagi significativi e potenziali pericoli per la salute pubblica, con particolare attenzione rivolta alle fasce di popolazione più vulnerabili, come gli anziani e i soggetti fragili.

Le misure

Alla luce di questo scenario, i primi cittadini sono chiamati a predisporre tempestivamente sul territorio tutte le misure necessarie di sorveglianza, assistenza e soccorso. Le attività dovranno seguire le linee guida indicate dal Ministero della Salute all’interno del “Piano operativo nazionale per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute”, garantendo un monitoraggio costante e un supporto attivo alle persone a rischio.