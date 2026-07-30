Avellino, ondate di calore: la Prefettura avvisa i sindaci: 72 ore di allerta

La Prefettura di Avellino ha diramato un nuovo avviso di criticità per “Ondate di calore” dalle ore 12 di oggi 30 luglio alle ore 12 di domenica 2 agosto.
Si prevedono ancora temperature elevate, con possibili disagi soprattutto per anziani e persone fragili. Previsti picchi di calore con valori superiori alla media stagionale di 4-5 °C, con tassi di umidità notturna che possono superare il 70-80% in condizioni di scarsa ventilazione.
72 ore di allerta
Le condizioni meteorologiche previste per i prossimi tre giorni comporteranno disagi significativi e potenziali pericoli per la salute pubblica, con particolare attenzione rivolta alle fasce di popolazione più vulnerabili, come gli anziani e i soggetti fragili.
Le misure
Alla luce di questo scenario, i primi cittadini sono chiamati a predisporre tempestivamente sul territorio tutte le misure necessarie di sorveglianza, assistenza e soccorso. Le attività dovranno seguire le linee guida indicate dal Ministero della Salute all’interno del “Piano operativo nazionale per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute”, garantendo un monitoraggio costante e un supporto attivo alle persone a rischio.