Avellino: disinfestazione adulticida sul territorio comunale Intervento programmato per il 1° agosto

Il comune di Avellino informa la cittadinanza che, nella notte tra venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto 2026, l’Asl di Avellino effettuerà un intervento di disinfestazione ad azione adulticida sull’intero territorio comunale.

L’attività, finalizzata alla tutela della salute pubblica e al contenimento della proliferazione degli insetti adulti, sarà eseguita secondo il programma predisposto dall’azienda sanitaria locale.

Per consentire il regolare svolgimento delle operazioni e garantire la massima sicurezza, si invitano i cittadini ad adottare le seguenti precauzioni durante l’intervento:

Restare nella propria abitazione, evitando spostamenti nelle aree interessate

Chiudere porte, finestre e balconi.

Non esporre o stendere biancheria e indumenti.

Non lasciare all’esterno prodotti alimentari.

Mettere al riparo oggetti e materiali che potrebbero entrare in contatto con i prodotti utilizzati.

Non lasciare animali domestici in aree prossime alle strade, provvedendo inoltre a mettere al riparo ciotole e abbeveratoi.