Avellino: disinfestazione adulticida sul territorio comunale

Il comune di Avellino informa la cittadinanza che, nella notte tra venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto 2026, l’Asl di Avellino effettuerà un intervento di disinfestazione ad azione adulticida sull’intero territorio comunale.
L’attività, finalizzata alla tutela della salute pubblica e al contenimento della proliferazione degli insetti adulti, sarà eseguita secondo il programma predisposto dall’azienda sanitaria locale.
Per consentire il regolare svolgimento delle operazioni e garantire la massima sicurezza, si invitano i cittadini ad adottare le seguenti precauzioni durante l’intervento:
Restare nella propria abitazione, evitando spostamenti nelle aree interessate
Chiudere porte, finestre e balconi.
Non esporre o stendere biancheria e indumenti.
Non lasciare all’esterno prodotti alimentari.
Mettere al riparo oggetti e materiali che potrebbero entrare in contatto con i prodotti utilizzati.
Non lasciare animali domestici in aree prossime alle strade, provvedendo inoltre a mettere al riparo ciotole e abbeveratoi.