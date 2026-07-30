Terremoto, l'Ingv registra una lieve scossa a Montella Magnitudo di 1.1 per il lieve evento tellurico

Lieve scossa di terremoto in Irpinia, lo segnalano i sismografi dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La rilevazione, di lieve entità, è stata segnalata nel territorio di Montella, in Alta Irpinia. "Un terremoto di magnitudo ML 1.1 è avvenuto nella zona: 2 km SE Montella (AV), oggi 30 luglio alle ore 10:07:02 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8323, 15.0330 ad una profondità di 9 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma". Si legge sul portale dell'Ingv.