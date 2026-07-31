"17mila giovani hanno lasciato la provincia di Avellino negli ultimi 12 anni" La riflessione di Mimmo Giugliano, con una esperienza di circa 40 anni nel panorama sindacale irpino

Mimmo Giugliano, con una esperienza di circa 40 anni nel panorama sindacale irpino, ha rilasciato questa dichiarazione sul tema del lavoro in Irpinia, della piattaforma logistica e del comune di Avellino:

"Sul risultato delle elezioni diamo tempo, i cosiddetti 100 giorni, per vedere come si svilupperanno alcune iniziative legate ai problemi della città. Credo che tra i più importanti ci siano il decoro urbano, i parcheggi e le condizioni di vivibilità e la legalità.

Sul piano generale, credo che il tema del lavoro che non c'è vada affrontato assolutamente: 17mila giovani hanno lasciato la provincia di Avellino nel giro degli ultimi 12 anni ed è un dato estremamente preoccupante.

Occorre lavorare su questi argomenti e sullo sviluppo delle aree interne con fondi che non vanno sprecati. La questione della piattaforma logistica è importante: rappresenta un elemento del processo di sviluppo per i territori che soffrono le mancanze di interventi nel corso degli anni passati. Un' assenza di un fondo e di un finanziamento importante per completare questa infrastruttura."