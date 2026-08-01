Moscati, Cesaro nuovo direttore del Pronto soccorso: presto reparto rinnovato A settembre il reparto sarà ampliato e completamente rinnovato

Si è insediato oggi Flavio Cesaro alla guida dell'Unità Operativa di Medicina d'Urgenza e Pronto soccorso dell'Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino. Il nuovo direttore arriva dall'ospedale CTO dell'Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli e porterà la propria esperienza nella gestione dell'emergenza-urgenza in una fase cruciale per il presidio irpino, che si prepara ad inaugurare il nuovo Pronto soccorso completamente riqualificato.

Chi è Flavio Cesaro

Specialista in Medicina Interna, Flavio Cesaro proviene dal Pronto soccorso del CTO di Napoli, dove ha maturato una consolidata esperienza nell'ambito dell'emergenza-urgenza, distinguendosi sia sul piano clinico sia in quello scientifico e formativo. Autore di numerose pubblicazioni, vanta competenze avanzate nella gestione del paziente critico, nell'ecografia d'urgenza e nelle principali procedure di emergenza.

"Orgoglio e responsabilità guidare il Pronto soccorso della Moscati"

«Assumere la guida del Pronto soccorso dell'Azienda Moscati – afferma Cesaro – è per me motivo di grande orgoglio e, allo stesso tempo, una responsabilità importante. Parliamo di un'Azienda ospedaliera di rilievo nazionale, punto di riferimento della sanità campana, che ogni giorno affronta situazioni assistenziali di elevata complessità».

Il nuovo direttore sottolinea di conoscere già la realtà del Pronto soccorso avellinese e di aver apprezzato la professionalità del personale. «Insieme lavoreremo per dare un nuovo impulso all'organizzazione, rendendo la gestione sempre più efficiente e capace di rispondere con tempestività ai bisogni dei cittadini».

Pronto soccorso Moscati: lavori verso il completamento

Nel corso della giornata, Cesaro ha effettuato anche un sopralluogo nelle aree interessate dai lavori di riqualificazione del Pronto soccorso.

«Il progetto è ormai nella fase conclusiva – spiega – e a settembre avremo a disposizione una struttura completamente rinnovata, con spazi quasi raddoppiati rispetto al passato. La mia priorità sarà analizzare insieme al personale i percorsi organizzativi già realizzati dall'Azienda, consolidare quanto funziona e aggiornare i protocolli per individuare ulteriori margini di miglioramento».

Perito: «Una nuova fase di crescita per l'emergenza»

Il direttore generale dell'Azienda Moscati, Germano Perito, ha dato il benvenuto al nuovo responsabile dell'area dell'emergenza, evidenziando il valore strategico dell'incarico e lo stato di avanzamento del cantiere.

«A nome dell'intera Azienda rivolgo al dottor Cesaro i migliori auguri di buon lavoro. Siamo certi che esperienza, competenze ed entusiasmo contribuiranno ad accompagnare il Pronto soccorso in una nuova fase di crescita organizzativa e assistenziale».

Per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione, Perito spiega che il cronoprogramma è stato aggiornato. La consegna dell'ultima parte dei lavori è slittata per consentire l'integrazione del progetto con l'ampliamento della nuova camera calda e per i ritardi nella fornitura di alcuni materiali, una criticità che ha interessato numerosi cantieri italiani legati agli investimenti del PNRR.

«La situazione è costantemente monitorata. Il periodo estivo potrà comportare un fisiologico rallentamento delle attività, ma l'obiettivo resta quello di consegnare ai cittadini e agli operatori sanitari un Pronto soccorso più moderno, funzionale e capace di rispondere alle esigenze assistenziali del territorio».

Nuove tecnologie per migliorare la gestione dei pazienti

In attesa del completamento degli ultimi locali, l'Azienda Moscati sta già introducendo nuove soluzioni organizzative e tecnologiche per ottimizzare l'attività del Pronto soccorso.

Tra le novità figura un sistema di identificazione cromatica sui monitor di gestione che consente di riconoscere rapidamente i diversi percorsi assistenziali. È stato introdotto, ad esempio, il colore grigio per identificare immediatamente i pazienti inseriti nel Percorso Argento, dedicato alle persone anziane e fragili.

Un intervento che punta a migliorare la rapidità nella lettura delle informazioni, il coordinamento tra gli operatori sanitari e la gestione complessiva dei flussi assistenziali, in vista dell'apertura del nuovo Pronto soccorso dell'Azienda Moscati di Avellino.