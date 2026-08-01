E' il giorno dei seguaci di Vannacci: "La nostra sfida parte dall'Irpinia" Ad introdurre i lavori sarà Sabino Morano, componente dell'Assemblea Nazionale di Futuro Nazionale

Stasera 1 agosto, alle ore 18:30, presso il Cinema Teatro Partenio di Avellino, si terrà "Direzione Futuro", l'iniziativa promossa da Futuro Nazionale Campania, un importante momento di confronto dedicato all'organizzazione del partito, al radicamento territoriale e alle prospettive politiche dei prossimi mesi.

Ad introdurre i lavori sarà Sabino Morano, componente dell'Assemblea Nazionale di Futuro Nazionale.

Interverranno l'On. Attilio Pierro, Lello Di Capua, responsabile regionale di Futuro Nazionale Campania, i promotori del partito in Irpinia e tutti i componenti campani dell'Assemblea Nazionale di Futuro Nazionale, che porteranno il loro contributo sul percorso di crescita del partito e sulle iniziative da sviluppare sul territorio.

L'incontro rappresenta un passaggio significativo nel processo di consolidamento di Futuro Nazionale in Campania, una regione in cui il partito continua a registrare nuove adesioni, la nascita di nuovi comitati e un crescente coinvolgimento di amministratori, giovani e cittadini.