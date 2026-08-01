Niente ferma Iannace: la prevenzione in rosa arrivata anche a Grottolella Nonostante il caldo, tante le persone che si sono sottoposte alle visita gratuite con Iannace, Capozzi e Pacifico

Aspettando la 12esima Camminata Rosa del prossimo 20 settembre 2026, continuano le tappe delle prevenzione firmate Amos Partenio. Gli ambulatori per le visite senologiche gratuite, ieri pomeriggio, sono stati allestiti a Grottolella, presso i locali dell’ex asilo in piazza Municipio.

Ad effettuare i controlli gratuiti il senologo Carlo Iannace, vittima nei giorni scorsi dell'ennesimo furto nella sua abitazione di San Leucio del Sannio, l’ecografista Michele Capozzi e l’urologo C. Giuseppe Pacifico. Nonostante il caldo, si riconferma il successo per l’iniziativa, con l’adesione di tante persone che si sono sottoposte alle visite e grazie alla sinergia tra associazione, amministrazione comunale e specialisti che dedicano tempo e impegno alla prevenzione oncologica.

Per questo l’Amos Partenio ringrazia innanzitutto i medici per il loro prezioso operato sul territorio, l’amministrazione comunale di Grottolella, guidata dal sindaco Antonio Spiniello, per il patrocinio all’iniziativa e in particolare il vicesindaco Marco Grossi e la sua famiglia per l’accoglienza e la calorosa ospitalità.

"Grazie, come sempre, alle volontarie e ai volontari che allestiscono gli ambulatori e animano gli appuntamenti con entusiasmo e sorrisi, e a tutti coloro che scelgono la strada della prevenzione oncologica e della diagnosi precoce che possono salvare la vita".

L’Amos Partenio vi dà appuntamento alle prossime tappe con gli ambulatori delle visite gratuite e alla 12esima Camminata Rosa domenica 20 settembre 2026, da Mercogliano ad Avellino, per festeggiare insieme la vita, la salute, la solidarietà. Maggiori informazioni sulle pagine Facebook Amos Partenio e Amdos Campania.