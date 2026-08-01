Avellino, ko a testa alta (6-3) con la Lazio: Nesta può sorridere Buone indicazioni in vista del campionato

L'Avellino spaventa la Lazio ma esce sconfitto 6-3 dal test amichevole disputato a Formello. Buone indicazioni per Alessandro Nesta che, contro il suo storico passato, è ripartito dal 4-3-2-1 con Biasci e Spadoni alle spalle di Favilli. L'avvio è di marca biancoverde. Al 12' è Di Maggio a trovare il gol del vantaggio, spedendo in fondo al sacco un bel cross di Sounas. La Lazio non ci sta e reagisce con veemenza: al 15' la squadra di Gattuso pareggia con Serra, abile a spingere il rete una respinta di Iannarilli. Al 22' i capitolini mettono la freccia: Floriani Mussolini trova al centro dell'area Raktov che di piatto fa 2-1. Il serbo prima dell'intervallo trova anche la sua doppietta, chiudendo il primo tempo sul risultato di 3-1 in favore della Lazio. Nella ripresa la squadra di Gattuso cala subito il poker con Belahyane. Poi al minuto 8' ci pensa Artistico a siglare il pokerissimo su rigore. L'Avellino non ci sta e riesce ad accorciare le distanze prima con Besaggio che finalizza una bella azione biancoverde. E poi con Pandolfi che finalizza un cross proveniente dalla destra. L'Avellino ha anche la chance del 5-4 ma nel finale Taylor chiude il match sul 6-3.

LAZIO-AVELLINO 6-3

Reti: 12' Di Maggio (A), 15' Serra (L), 22, 35'' Ratkov (L), 47' Belahyane (L), 53' rig. Artistico (L), 67' Besaggio (A), 74' Pandolfi (A), 90'+1' Taylor (L)

LAZIO: Mandas (46' Motta); Romagnoli (58' Provstgaard), Floriani M. (69' Lazzari), Dia (46' Artistico), Ratkov (69' Noslin), Belahyane (69' Rovella), Cancellieri (69' Zaccagni), Pedraza (69' Doekhi), Pryzborek (69' Dele-Bashiru), Serra (69' Taylor), Marusic (46' R. Bordon). A disp.: Renzetti, Pellegrini, Sana Fernandes, Galassi, Farcomeni. All.: Gattuso

AVELLINO: Iannarilli (57' Martinelli); Sounas, Palmiero, Favilli, Simic, Biasci, Fontanarosa, Di Maggio, Moruzzi, Spadoni, Vignoli (46' Cancellotti). A disp.: Sassi, Sala, Enrici, Palumbo, Russo, Pandolfi, Besaggio, Maisto, Faticanti, De Michele, Fila, Aloisi. All.: Nesta



