Avellino: le nuove regole della movida: ecco cosa cambia da stasera Sosta breve a piazza Libertà e a via Matteotti scatta lo stop nel weekend

Nuove regole per la movida ad Avellino. Il Comune ha prorogato fino al 13 settembre l'ordinanza che disciplina le attività serali, estendendo le misure a tutto il territorio cittadino. L'obiettivo, spiegano da Palazzo di Città, è garantire un equilibrio tra il diritto al divertimento, le esigenze delle attività commerciali e il riposo dei residenti, evitando disparità di trattamento tra le diverse zone della città.

Da questa sera e per tutto il mese di agosto, tutti gli esercizi di somministrazione, i market, i supermercati e le attività autorizzate alla vendita per asporto dovranno rispettare nuove limitazioni. Dall'una di notte scatterà il divieto di vendita per asporto di alcolici e superalcolici e sarà vietata anche la diffusione di musica, sia all'interno dei locali che negli spazi esterni. Dal primo al 13 settembre cambieranno gli orari: nei giorni feriali lo stop scatterà a mezzanotte, mentre nel fine settimana resterà fissato all'una.

Per tutto il periodo, inoltre, dalle 21 alle 6 del mattino le bevande da asporto potranno essere vendute esclusivamente in contenitori monouso: vietati vetro e lattine, restrizione che riguarda anche i distributori automatici. Nella stessa fascia oraria market e supermercati non potranno vendere alcolici. Per chi non rispetterà le disposizioni sono previste sanzioni amministrative comprese tra 500 e 5 mila euro.

Le novità riguardano anche la viabilità. Da questa sera, e fino al 30 agosto, via Matteotti sarà chiusa al traffico dalle 21 a mezzanotte nelle serate di venerdì, sabato e domenica, per agevolare il passeggio e migliorare la sicurezza nell'area del centro cittadino.

Infine, da lunedì 3 agosto partirà la sperimentazione della sosta breve ai margini di piazza Libertà. Sul lato destro della carreggiata, in direzione via Nappi, sarà possibile parcheggiare per un massimo di 30 minuti con disco orario. Una misura pensata per rispondere alle esigenze di cittadini e commercianti e, allo stesso tempo, contrastare il fenomeno della sosta selvaggia.