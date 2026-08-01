Moscati, nuovo primario pronto soccorso: Cesaro nomina di grande valore Il commento del sindacato CISL Fp

La CISL FP Irpinia Sannio, con la Segretaria Generale Sonia Petrucciani, il Segretario Aziendale Francesco Canonico e le RSU dell'AORN "San Giuseppe Moscati", esprime vivo apprezzamento per la nomina del Dott. Flavio Cesaro a Direttore della Unità Operativa Complessa di Medicina d'Urgenza e Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino.

La scelta

Si tratta di una nomina attesa e strategica per il futuro della sanità irpina, che restituisce stabilità alla guida di una delle strutture più complesse e delicate dell'intero sistema sanitario provinciale. Il Pronto Soccorso del Moscati rappresenta infatti il principale punto di riferimento per migliaia di cittadini e richiede una guida autorevole, una programmazione efficace e una visione organizzativa capace di affrontare le sfide quotidiane dell'emergenza-urgenza.

Cesaro nuovo primario

«La nomina del dottor Cesaro rappresenta una scelta importante e qualificata – dichiara la Segretaria Generale della CISL FP Irpinia Sannio, Sonia Petrucciani –. Al nuovo Direttore rivolgiamo i migliori auguri di buon lavoro, certi che saprà mettere al servizio dell'Azienda competenza, esperienza e capacità organizzativa. Ma questa nomina deve rappresentare anche un punto di partenza. È necessario proseguire con determinazione nel rafforzamento degli organici, nella valorizzazione di tutte le professioni sanitarie, nel miglioramento dell'organizzazione del lavoro e nella tutela di chi opera ogni giorno in prima linea, spesso in condizioni di forte pressione. Solo così sarà possibile garantire risposte sempre più efficaci ai cittadini e condizioni di lavoro dignitose agli operatori.»

La nomina e la sanità

La CISL FP evidenzia come la nomina si inserisca nel percorso di rilancio avviato dalla Direzione Strategica dell'AORN Moscati, che negli ultimi mesi ha impresso una significativa accelerazione ai processi di riorganizzazione e potenziamento dell'Azienda.

Canonico: opportunità per il pronto soccorso

«Come Segreteria Aziendale – afferma Francesco Canonico – riteniamo che questa sia un'opportunità concreta per consolidare il percorso di crescita del Pronto Soccorso. Continueremo a svolgere il nostro ruolo con responsabilità e spirito costruttivo, affinché alle scelte organizzative seguano investimenti concreti sul personale, sull'innovazione e sulla qualità dell'assistenza. Il benessere dei lavoratori è una condizione imprescindibile per garantire un servizio sanitario efficiente.»

Sanitari in prima linea

Le RSU CISL FP dell'AORN Moscati sottolineano che il riconoscimento del lavoro svolto quotidianamente da medici, infermieri, operatori socio-sanitari, tecnici e personale amministrativo deve tradursi in interventi concreti, attraverso il completamento degli organici, una migliore organizzazione dei servizi, la valorizzazione delle competenze e il pieno coinvolgimento del personale nei processi di cambiamento.

"La sanità pubblica ha bisogno di scelte coraggiose, investimenti e programmazione – concludono Petrucciani, Canonico e le RSU* –. La nomina del dottor Cesaro è un segnale positivo e importante, ma il vero banco di prova sarà la capacità di trasformare questo nuovo corso in un reale miglioramento dell'assistenza ai cittadini e delle condizioni di lavoro degli operatori. La CISL FP continuerà ad essere un interlocutore serio, responsabile e propositivo, sempre al fianco dei lavoratori e nell'interesse esclusivo della sanità pubblica irpina.»