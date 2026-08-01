Moscati, Cesaro primario: pronto soccorso una grande sfida I sindacati commentano

Le segreterie aziendali Nursind e Fials esprimono un sentito benvenuto al nuovo primario del pronto soccorso e della Medicina d'urgenza dell' AORN Moscati Dottor Flavio Cesaro. Come organizzazioni sindacali accogliamo con grande positività il suo insediamento; gestirà un unità operativa composta da personale infermieristico e socio sanitario competente e con alta professionalità. Siamo consci che sui pronto soccorso Italiani oggi gravano le disfunzioni del nostro sistema sanitario nazionale (depotenziamento medicina territoriale, criticità sistema 118, carenza di posti letto), tuttavia siamo convinti che con la guida del nuovo primario possano migliorare l'organizzazione interna del pronto soccorso e i vari processi assistenziali." Così in una nota il Segretario aziendale NurSind Michele Rosapane, e il segretario aziendale Fials Demetrio Pisacreta.