Agricoltura: contribuzione previdenziale, D’Alessio presenta un’interrogazione Azione porta in Parlamento le criticità segnalate dalle imprese

Nei mesi scorsi sono emerse, attraverso il costante confronto con il territorio, significative criticità relative alla contribuzione previdenziale dei Coltivatori Diretti e degli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP), con il rischio di pesanti ripercussioni sulla regolarità contributiva delle aziende agricole e sul conseguente accesso al DURC e alle misure di sostegno pubbliche.

La problematica è stata portata all’attenzione di Azione grazie all’attività di ascolto delle imprese e dei professionisti del settore. In particolare, Rosalia Passaro, Consulente del Lavoro e dirigente di Azione, ha rappresentato la questione al partito affinché trovasse una risposta nelle sedi istituzionali.

Il gruppo provinciale di Azione Avellino, guidato dal Segretario Provinciale Domenico Gambacorta, ha condiviso l’importanza della problematica, confermando l’impegno del partito a trasformare le esigenze del territorio in iniziative concrete.

Su queste basi, l’On. Antonio D’Alessio, componente della XI Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, ha presentato un’interrogazione parlamentare con la quale chiede al Governo di intervenire per chiarire la vicenda e individuare soluzioni che tutelino le imprese agricole interessate.

L’iniziativa rappresenta un esempio concreto di un modo di fare politica fondato sull’ascolto dei territori, sul dialogo con le categorie produttive e sulla capacità di tradurre le problematiche reali in atti parlamentari.