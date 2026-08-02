Terremoto a Pozzuoli, l'Irpinia apre le porte: qui case pronte per li sfollati Dal sindaco di Avellino al sindaco di Montefredane vicinanza e soluzioni per gli sfollati

A poche ore dalla scossa che ha causato i danni più gravi da quarant'anni a questa parte, l'Irpinia si mette a disposizione dei Campi Flegrei. Il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, ha aperto le porte del proprio comune agli sfollati, mentre la macchina dei soccorsi lavora senza sosta tra Pozzuoli e i comuni vicini.

«Le aree interne possono offrire una possibilità di accoglienza, di ripopolamento dei borghi» ha spiegato Aquino. «Lo possiamo fare attraverso lo smart working ma, soprattutto, rafforzando i collegamenti con Napoli, tra la fascia costiera e le aree interne. Per noi ripopolare significa dare nuova vita alle nostre comunità».

L'appello è arrivato in fretta. A lanciarlo per primo il sindaco di Avellino, Nello Pizza, seguito da altri amministratori delle aree interne. A Montefredane le case vuote ci sono. E ora, forse, un'occasione per riempirle.

La nota del sindaco di Avellino Nello Pizza

?“Apprendo le notizie che giungono dai Campi Flegrei in seguito alla scossa di terremoto che ha colpito il territorio. A nome mio personale e dell’intera comunità di Avellino esprimo.la più profonda vicinanza e solidarietà ai cittadini, ai sindaci e alle istituzioni locali impegnate in queste.ore delicate”. Lo ha scritto in una nota il sindaco di Avellino Nello Pizza, che ha ricordato: “Conosciamo bene cosa significa vivere sulla paura e sull’incertezza. Per questo sentiamo.ancora più forte il dovere di stare accanto a chi oggi sta affrontando momenti di paura e difficoltà. Il Comune di Avellino si mette sin da subito a disposizione della Regione Campania, della Protezione Civile e dei Comuni colpiti per ogni forma di supporto e collaborazione che potrà essere utile.In questo momento la priorità è la sicurezza delle persone. A tutte le famiglie flegree va il mio abbraccio. Non siete soli. Avellino vi è vicina”.

Le istituzioni a Pozzuoli

Sul fronte flegreo il governatore della Campania Roberto Fico è arrivato a Pozzuoli insieme all'assessora alla Protezione civile Fiorella Zabatta e al vicepresidente della giunta Mario Casillo. Sopralluoghi, tavoli tecnici, telefonate. «In queste ore, insieme all'assessora alla Protezione civile Fiorella Zabatta e al vicepresidente Mario Casillo, siamo a Pozzuoli per seguire da vicino la situazione e stare accanto alle comunità colpite dalle scosse di bradisismo di ieri» ha dichiarato Fico. «Stiamo intervenendo su tutte le criticità emerse».