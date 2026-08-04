Grandinata record, il tunnel diventa rifugio: "E' pericoloso, troppi rischi" Il commento del consigliere comunale di Avellino Gino Iannace

Grandine e disagi , il tunnel di piazza Garibaldi diventa ricovero e rifugio per gli automobilisti impauriti. "Un comportamento da evitare", commenta il consigliere comunale Gino Iannace che chiede interventi per la sicurezza dei cittadini e per evitare comportamenti dannosi da parte degli automobilisti.

"In merito a quanto accaduto ieri pomeriggio ad Avellino, e riportato su alcuni organi di stampa, durante la forte grandinata che ha colpito la città, numerosi automobilisti si sono fermati con le loro auto sotto il tunnel che attraversa piazza del Popolo, per ripararsi.- spiega Iannace -

Questo è un comportamento da evitare perché mette in serio pericolo gli automobilisti. Un tunnel è un luogo di transito, non può trasformarsi in un luogo di sosta e pericolo. Un possibile allagamento, la presenza di nocivi gas di scarico delle vetture, e possibili tamponamenti tra le auto in un ambiente angusto potrebbero essere causa di seri danni per i cittadini. Il fermo delle vetture in un ambiente chiuso durante le forti piogge è molto pericoloso. Questi comportamenti assunti dagli automobilisti vanno evitati. L’amministrazione comunale deve intervenire con azioni concrete di prevenzione e controllo, per tutelare la sicurezza dei cittadini ed impedire comportamenti che possano essere dannosi. Le problematiche del tunnel di piazza del Popolo vanno affrontate con serietà e tempestività, affinché episodi simili non mettano a rischio la sicurezza dei cittadini". Conclude Iannace,