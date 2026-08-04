Montecalvo Irpino, danneggiati i Giganti di Paglia: indagano i Carabinieri Il raid vandalico, le parole del sindaco

Nella notte appena trascorsa, una delle opere realizzate nell'ambito del contest "I Giganti Buoni" è stata oggetto di un grave atto vandalico Un raid che ha colpito il lavoro, l'impegno e la passione dei volontari che, con entusiasmo e spirito di comunità, che hanno contribuito alla realizzazione di questa bellissima iniziativa.

Il commento del sindaco

"A nome dell'Amministrazione Comunale e dell'intera comunità di Montecalvo Irpino, desidero esprimere la più sincera vicinanza agli autori dell'opera danneggiata (Maria e Antonio) e a tutti coloro che hanno dedicato tempo ed energie alla buona riuscita della manifestazione. Un gesto simile ferisce non solo chi ne è stato direttamente vittima, ma l'intero paese - spiega il sindaco Francesco Pepe -. Allo stesso tempo, ritengo doveroso invitare tutti alla prudenza. I Carabinieri hanno già avviato le indagini per individuare i responsabili e accertare le reali motivazioni dell'accaduto. Saranno gli organi competenti a fare piena luce sui fatti. In queste ore, sui social network, si stanno moltiplicando commenti e accuse che rischiano di trasformarsi in generalizzazioni ingiuste e dannose".

Indignazione e rabbia

"Comprendo l'indignazione e l'amarezza per quanto accaduto, ma è fondamentale evitare processi sommari e conclusioni affrettate. Ad oggi non vi è alcun elemento che consenta di affermare che gli autori del gesto siano cittadini di Montecalvo Irpino, né che le motivazioni siano riconducibili al contest o alla manifestazione stessa. Montecalvo Irpino ha sempre dimostrato, nei fatti, di essere una comunità accogliente, solidale e rispettosa - spiega il sindaco -. Lo testimoniano l'impegno costante delle associazioni, dei volontari e dei tanti cittadini che, con generosità, contribuiscono alla vita sociale e culturale del nostro paese. Sarebbe profondamente ingiusto consentire che il comportamento di pochi, ancora ignoti, offuschi l'immagine di un'intera comunità. L'Amministrazione Comunale condanna con assoluta fermezza ogni atto di vandalismo e di inciviltà, ma allo stesso tempo difende l'onorabilità del nostro paese da ogni rappresentazione distorta che non trovi riscontro nei fatti."

Indagano le forze dell'ordine

Confidiamo nel lavoro delle Forze dell'Ordine e invitiamo tutti ad attendere l'esito delle indagini, evitando di alimentare polemiche o attribuire responsabilità senza alcun fondamento. Il contest I Giganti Buoni andrà regolarmente avanti con la speranza che Maria e Antonio abbiano ancora la voglia di ultimare l’opera danneggiata, anche in risposta a chi li ha vigliaccamente colpiti, concedendo così ai montecalvesi ed ai numerosi visitatori di poterla ammirare una volta ultimata. Sono certo che Montecalvo Irpino saprà reagire anche a questo episodio con il senso civico, la dignità e lo spirito di comunità che da sempre lo contraddistinguono". Conclude il Sindaco di Montecalvo Irpino l'avvocato Francesco Pepe.