Giornalista ucciso, salma liberata: giovedì i funerali di Luigi "Luca" Esposito La salma, che giungerà alle 9 di dopodomani nella chiesa nocerina, è stata dissequestrata

Si terranno giovedì 6 agosto alle ore 11, nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Nocera Superiore (Salerno), i funerali di Luigi 'Luca' Esposito, il giornalista ucciso in maniera brutale e poi dato alle fiamme e ritrovato in un terreno agricolo a Eboli. Il 53enne è stato ucciso la notte tra il 18 e 19 luglio: accusato per l'omicidio Ridha Rahmouni, cittadino tunisino di 26 anni, irregolare sul territorio nazionale, che si trova al momento in carcere. La salma era stata sequestrata per effettuare l'autopsia e gli accertamenti necessari.

La ricostruzione

Il cadavere carbonizzato del giornalista 53enne fu trovato nella notte tra sabato 18 e domenica 19 luglio in localita' Cioffi di Eboli. Per il delitto, sei giorni piu' tardi, e' stato sottoposto a fermo, poi convalidato dal gip, un 26enne tunisino, che davanti agli inquirenti ha confessato l'omicidio. Intanto, le indagini della Procura di Salerno affidate ai carabinieri vanno avanti per fare piena luce sulla vicenda. La salma, che giungerà alle 9 di dopodomani nella chiesa nocerina, è stata dissequestrata dopo l'esame autoptico che e' stato eseguito all'ospedale di Eboli nei giorni scorsi.