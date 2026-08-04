Guasti e sorgenti a secco: stop all'acqua in Irpinia, ecco dove

Alto Calore Servizi informa gli utenti che a causa di un guasto sulla rete distributrice verificatosi nel comune di Castelvetere sul Calore, si rende necessario effettuare una sospensione temporanea dell’erogazione idrica dalle ore 11.00 alle ore 13.30 presunta fine lavori di oggi 04 agosto 2026. Le zone interessate dalla sospensione di Castelvetere sul Calore sono: intero centro urbano.
Consigli per gli utenti
Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi episodi transitori di torbidità dell’acqua che non ne pregiudicano la potabilità; tuttavia si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti fino alla scomparsa degli eventuali residui.
Informazioni e contatti
Alto Calore Servizio S.p.a. provvederà ad avvisare gli Utenti attraverso il sito web aziendale: www.altocalore.it. Per casi di effettiva necessità contattare il seguente NUMERO VERDE 800954430.
Ma non solo. Per l’eccezionale incremento dei consumi associato alla riduzione dell’apporto idrico presso le sorgenti richiede la sospensione dell’erogazione del servizio nel comune di Carife, allo scopo prudenziale di agevolare e sostenere il ripristino dei livelli nei serbatoi di distribuzione. La sospensione verrà effettuata dalle ore 13.00 di oggi martedì 04 agosto alle ore 06.00 di domani mercoledì 05 agosto 2026 ed interesserà: Via San Martino, Via Serro di Fusco e Via Piano Lagnetta.
I disagi
Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi episodi transitori di torbidità dell’acqua che non ne pregiudicano la potabilità; tuttavia si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti fino alla scomparsa degli eventuali residui.