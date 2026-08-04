Avellino, 18 nuove telecamere: il Consiglio approva la convenzione con Aiello Videosorveglianza ad Avellino, via libera a 18 nuove telecamere: investimento da 200mila euro

Il Consiglio comunale di Avellino ha approvato con 22 voti favorevoli e 4 astensioni la convenzione con il Comune di Aiello del Sabato per partecipare al bando del Ministero dell'Interno dedicato al potenziamento della videosorveglianza urbana. Il progetto prevede l'installazione di 18 nuove telecamere lungo la porta d'accesso sud della città, con un investimento complessivo di 200mila euro.

Videosorveglianza ad Avellino: finanziamento da 200mila euro

L'intervento sarà finanziato per 170mila euro dal Ministero dell'Interno, mentre i restanti 30mila euro saranno cofinanziati dai Comuni di Avellino (20mila euro) e Aiello del Sabato (10mila euro).

Le nuove telecamere saranno installate nell'area di accesso meridionale del capoluogo irpino, interessando anche i quartieri di Quattrograna Est, Quattrograna Ovest e l'ex frazione di Bellizzi, con l'obiettivo di rafforzare il controllo del territorio e aumentare la sicurezza urbana.

Ambrosone: "Premiata la collaborazione tra Comuni"

«La scelta di presentare una candidatura associata – spiega l'assessore ai Lavori Pubblici, Enza Ambrosone – risponde ai criteri previsti dall'avviso ministeriale, che premiano innanzitutto i Comuni che hanno sottoscritto in Prefettura il Patto per la Legalità e, in secondo luogo, le forme di collaborazione tra Enti nella realizzazione di progetti finalizzati al rafforzamento della sicurezza del territorio».

La collaborazione con il Comune di Aiello del Sabato nasce anche dalle specifiche esigenze di prevenzione emerse negli ultimi mesi, in seguito ad alcuni episodi di criminalità registrati nell'area. A rendere strategico l'intervento è anche la presenza della Casa Circondariale di Bellizzi, situata al confine tra i due territori comunali, dove un sistema di monitoraggio più capillare è ritenuto particolarmente importante.

Il piano per la sicurezza: oltre 170 telecamere sul territorio

L'assessore Ambrosone sottolinea come il progetto rappresenti un ulteriore tassello del più ampio programma di potenziamento della videosorveglianza cittadina.

Attualmente Avellino dispone di 76 telecamere, di cui 41 già operative, mentre le restanti 35 entreranno in funzione entro settembre.

A queste si aggiungono altre 78 telecamere, già in fase di installazione grazie a un finanziamento ministeriale di 461mila euro, che saranno operative entro ottobre e consentiranno di ampliare la copertura sia nel centro cittadino sia nelle periferie.

Al termine dell'installazione è inoltre previsto un accordo con la Questura di Avellino per garantire il monitoraggio delle telecamere 24 ore su 24.

Sicurezza ad Avellino, il Consiglio comunale approva la convenzione

Con il via libera alla convenzione, il Consiglio comunale di Avellino compie un ulteriore passo nelle politiche di prevenzione e sicurezza urbana. L'obiettivo dell'Amministrazione è rafforzare il controllo del territorio attraverso nuove tecnologie e una collaborazione sempre più stretta con i Comuni limitrofi, così da garantire una maggiore tutela ai cittadini.