Maltempo ad Avellino, bomba d'acqua: albero cade sulle auto in sosta Si è verificato in piazzetta Santa Rita, dove un grosso arbusto è stato sradicato dal vento

Una violenta bomba d'acqua si è abbattuta nel primo pomeriggio sulla città di Avellino, causando disagi e danni in diverse zone del capoluogo irpino. Le intense precipitazioni, accompagnate da forti raffiche di vento, hanno provocato l'allagamento di numerose strade, il sollevamento di tombini e la caduta di alberi.

Tra gli episodi più rilevanti si è verificato in piazzetta Santa Rita, dove un grosso arbusto è stato sradicato dalla forza del maltempo ed è finito su alcune auto in sosta, danneggiandole. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla rimozione dell'albero e alla messa in sicurezza dell'area.

Fortunatamente non si registrano feriti né persone coinvolte. L'intervento dei soccorritori ha consentito di ripristinare le condizioni di sicurezza, mentre proseguono le verifiche in altre zone della città interessate dal violento temporale.

La perturbazione ha lasciato dietro di sé numerosi disagi alla circolazione e diversi interventi per allagamenti e alberi pericolanti, confermando l'intensità dell'ondata di maltempo che ha colpito Avellino nel corso del pomeriggio.