Progetto Civico Italia, presentata la segreteria regionale della Campania Nell’esecutivo regionale l’Irpinia sarà rappresentata dal Sindaco di Flumeri Angelo Lanza

Grande partecipazione alla Galleria Toledo di Napoli per la presentazione della segreteria regionale della Campania di Progetto Civico Italia, il movimento politico fondato e coordinato a livello nazionale da Alessandro Onorato e guidato in Campania dal giornalista Carlo Puca.

La nuova squadra regionale è composta da 21 componenti, tra professionisti, amministratori locali ed esponenti della società civile, con l'obiettivo di rafforzare la presenza del partito sul territorio campano in vista dei prossimi appuntamenti politici e amministrativi.

Angelo Lanza rappresenta l'Irpinia nella segreteria regionale

A rappresentare l'Irpinia nell'esecutivo regionale sarà Angelo Lanza, sindaco di Flumeri, al quale sono state affidate due deleghe strategiche: Aree Interne e Agricoltura. Un incarico che valorizza il ruolo dei territori interni della Campania e punta a promuovere politiche di sviluppo dedicate ai comuni lontani dai grandi centri urbani.

La composizione della segreteria regionale di Progetto Civico Italia

Fanno parte della segreteria regionale:

Lorenzo Crea (Organizzazione e Coordinamento);

Martina Pepe (Giovani e Comunità LGBTQIA+);

Simone Valiante (Enti Locali);

Emilia Borgia (Famiglie e Pari Opportunità);

Peppe Oliviero (Artigianato e Attività Produttive);

Enrico Pensati (Città Metropolitana e Grandi Progetti);

Antonio Ambrosino (Commercio, Lavoro e Partite IVA);

Sabatino Nocerino (Cooperazione);

Susy Rea (Welfare, Associazionismo e Inclusione);

Angelo Lanza (Aree Interne e Agricoltura);

Annalisa Buffardi (Innovazione, Digitalizzazione e Startup);

Roberto Bozzaotre (Isole e Mare);

Marco Bottiglieri (Turismo);

Marco Gaudini (Ambiente);

Nicola D'Onofrio (Mobilità e Infrastrutture);

Francesco Chianese (Sanità);

Carla Manuela De Sena (Sicurezza e Giustizia);

Bianca Pesante (Associazionismo);

Serena Ucci (Scuola, Università e Ricerca);

Stefania Avallone (Marketing Territoriale);

Carlo Puca e Luigi Mascilli Migliorini, ad interim, con delega alla Cultura.

Progetto Civico Italia rafforza la presenza in Campania

Con la costituzione della nuova segreteria regionale, Progetto Civico Italia consolida la propria organizzazione sul territorio campano. Alla presentazione hanno preso parte anche il coordinatore provinciale Luigi Famiglietti e il sindaco di Monteforte Irpino, Fabio Siricio, componente della Direzione Nazionale del movimento.

Alessandro Onorato: "Un movimento in continua crescita"

Il coordinatore nazionale Alessandro Onorato ha evidenziato il percorso di crescita del movimento.

"Progetto Civico Italia continua a crescere e strutturarsi. Dopo la presentazione della segreteria della Sicilia, oggi annunciamo quella della Campania composta da 21 persone. Oggi contiamo oltre mille iscritti, più di 50 amministratori e 81 comitati civici. Vogliamo rappresentare questo mondo al tavolo del centrosinistra e alle eventuali primarie."

Carlo Puca: "Costruiamo idee partendo dai territori"

Il coordinatore regionale Carlo Puca ha sottolineato la missione politica della nuova squadra.

"Questa presentazione rappresenta l'inizio di un percorso che culminerà nella manifestazione di settembre, durante la quale presenteremo idee e proposte per la Campania e per il Paese. La nostra segreteria nasce su valori condivisi e sulla volontà di offrire risposte concrete ai cittadini. Stiamo costruendo una piattaforma politica che parte dai territori, perché crediamo che la buona politica debba produrre idee e progetti concreti."