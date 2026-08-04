Maltempo in Irpinia, colata di fango e allagamenti a Santo Stefano del Sole Grandinare record e allagamenti in alcuni comuni della provincia di Avellino

Maltempo in Irpinia, anche questo pomeriggio super lavoro per vigili del fuoco, volontari della protezione civile lavoratori delle comunità montane. Stavolta una violenta bomba d'acqua ha interessato alcuni comuni della provincia di Avellino tra Montorese e serinese.

Paura in via Calcara

Paura e disagi a Santo Stefano del Sole, dove una abbondante colata di fango ha interessato via Calcara. Interventi tempestivi di volontari della protezione civile, vigili del fuoco e personale della comunità montana Provinciale hanno arginato danni e disagi. Ma domani serviranno altri lavori di pulizia e riassetto. "Fortunatamente non si registrano danni seri e feriti - commenta il sindaco Gerardo Santoli -. Via Calcara è stata subito raggiunta dagli operatori. In altri punti del paese i lavori di messa in sicurezza di strade e caditoie hanno consentito di evitare altri danni".

La protezione civile nella tarda mattinata aveva diramato un avviso di allerta gialla su tutto il territorio regionale.