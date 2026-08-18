Gambacorta: "Comitato dei sindaci dell'ASL di Avellino è organo cruciale" "Dalle parole ai fatti, con proposte concrete arrivano le risposte. Strada giusta per Ariano Irpino"

"Alle parole seguono i fatti. Durante il Consiglio Comunale dello scorso 10 agosto avevo sollecitato il Sindaco di Ariano, Mario Ferrante, affinché si riattivasse la procedura per ricostituire il Comitato dei Sindaci dell’ASL di Avellino. Parliamo di un organo cruciale per le scelte sulla sanità del nostro territorio - sia per gli ospedali che per i distretti sanitari - che non poteva rimanere ancora bloccato, considerato che questo comitato non si riuniva da diversi anni e versava ormai in uno stato di totale inattività": così si è espresso il consigliere comunale di Ariano Irpino ed ex presidente della Provincia di Avellino, Domenico Gambacorta verso il 7 settembre, data della convocazione ufficiale per il comitato.

"Strada giusta per far valere il peso di Ariano"

"In data 14 agosto è arrivata la convocazione ufficiale firmata dal Sindaco di Avellino, Nello Pizza, per il prossimo 7 settembre. Quando ci si muove con proposte concrete e con determinazione, le risposte arrivano. È la strada giusta per far valere il peso di Ariano e di tutta la comunità sulle decisioni che riguardano la tutela della salute. Sempre al lavoro per il territorio": ha aggiunto Gambacorta.