Incidente mortale sulla Statale 401: un morto e un ferito nell'avellinese La tragedia a Sant'Andrea di Conza sulla Ss 401 Dell'Alto Ofanto e del Vulture: strada chiusa

E' di un morto e un ferito il bilancio di un incidente stradale che si è verificato questa mattina all'altezza del km 28,600 sulla Ss401 "Dell'Alto Ofanto e del Vulture", nel territorio di Sant'Andrea di Conza (Avellino), in prossimità del confine con la Basilicata.

La dinamica dell'incidente

Nell'impatto, sulle cui cause le forze dell'ordine stanno effettuando accertamenti, sono state coinvolte due auto e due moto. I rilievi delle forze dell'ordine e soccorsi sono in corso.

Strada chiusa al traffico

La strada è stata temporaneamente chiusa da Anas in entrambe le direzioni. Nel sinistro, avvenuto all'altezza del km 28,600, sono rimaste coinvolte due autovetture e due moto. Sul posto sono intervenuti il personale Anas, l'elisoccorso e l'ambulanza del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i soccorsi e per la gestione dell'incidente. In attesa del ripristino, il traffico è deviato su strade alternative che sono segnalate sul posto