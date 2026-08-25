Movimento 5 Stelle ad Avellino: non un semplice gazebo informativo in città Confronto sui temi cruciali dei diritti umani e della non-violenza.

Il gruppo territoriale del movimento 5 Stelle di Avellino è lieto di annunciare un nuovo appuntamento pubblico di riflessione e condivisione, volto a promuovere la cultura della pace, dei diritti e contro il riarmo. L'evento si terrà sabato 29 agosto, a partire dalle ore 18:00, in Corso Vittorio Emanuele II (angolo con Via Dante) ad Avellino.

L'appuntamento è stato ideato per andare ben oltre il tradizionale banchetto informativo, trasformandosi in uno spazio aperto di incontro e partecipazione civica. I cittadini sono invitati a prendere parte a momenti di approfondimento pensati per stimolare il confronto sui temi cruciali dei diritti umani e della non-violenza.

Durante la manifestazione, i partecipanti troveranno uno spazio di lettura aperto: un'area dedicata in cui fermarsi a leggere o ad ascoltare letture e brani selezionati, pensati per riflettere profondamente sulla realtà e sulle drammatiche conseguenze dei conflitti armati nel mondo.

L'albero dei pensieri: un'installazione simbolica in cui chiunque lo desideri potrà appendere un proprio messaggio, un pensiero personale o un auspicio di pace per il futuro.

Il gruppo territoriale invita tutta la cittadinanza, le associazioni e gli organi di stampa a partecipare a questo momento di coesione sociale e di impegno civile.