Asd Le Fate: trionfo e riconoscimenti sportivi per il team Giorgio in Irpinia Un momento di grande orgoglio per lo sport del territorio nelle aree interne

Una cornice di festa e il grande pubblico delle occasioni speciali: la tappa della 34ª edizione dello storico concorso di bellezza miss Irpinia tenutasi a Sturno ha fatto da splendida scenografia a un momento di grande orgoglio per lo sport del territorio.

Tra eleganza e spettacolo, i riflettori della serata si sono accesi sull'Asd Le Fate, eccellenza della ginnastica ritmica e artistica, a cui sono stati consegnati prestigiosi riconoscimenti sportivi per i grandi traguardi conquistati a livello nazionale.

Un'annata straordinaria: Titoli nazionali e vice campionesse

L'evento non ha visto le ginnaste impegnate in un'esibizione, bensì sul palco per un meritato tributo all'eccellenza agonistica. Le giovani atlete de "Le Fate" sono salite in passerella per raccogliere i frutti di una stagione sportiva straordinaria, da protagoniste assolute nei campionati nazionali della Fgi (Federazione Ginnastica d'Italia) e dell'ente di promozione sportiva Opes Italia.

Tra i calorosi applausi del pubblico, le atlete e la società sono state premiate per i numerosi successi collezionati sul campo, culminati con la conquista di prestigiosi titoli di Campionesse e Vice-Campionesse Nazionali. Un traguardo che testimonia l'impegno, i sacrifici quotidiani e il grande valore agonistico di tutto il collettivo.

La guida di un team tecnico d'eccellenza

Dietro le affermazioni dell'Asd Le Fate c'è la guida costante di una dirigenza e di uno staff di altissimo profilo:

Angela Giorgio, presidente e coreografa della società, che cura con dedizione la componente artistica, la grazia e la creatività di ogni movimento.

Maria Teresa Giorgio, direttrice tecnica e tecnico federale, punto di riferimento per la preparazione atletica, la precisione e la crescita sportiva delle atlete.

"Ricevere questi riconoscimenti nel contesto di un evento così sentito sul territorio come la 34ª edizione di Miss Irpinia è motivo di immensa soddisfazione. I titoli di campionesse e vice-campionesse nazionali ottenuti nei campionati Fgi e Opes Italia sono il risultato del duro lavoro svolto ogni giorno in palestra.

Questo premio va alle nostre ragazze, alle loro famiglie e a chi crede nel nostro progetto sportivo." La Dirigenza dell'Asd Le Fate.

Un futuro ricco di nuovi traguardi

Il connubio tra la passerella di miss Irpinia e le eccellenze dello sport locale ha dimostrato come la passione e la disciplina giovanile siano fondamentali per dare prestigio a tutto il territorio. Per l'Asd Le Fate, questa premiazione rappresenta un'ulteriore carica di energia per affrontare le prossime sfide nei palazzetti di tutta Italia.