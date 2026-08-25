Avellino, aggressione a Nello Malinconico: fissato il riesame per il 41enne Le indagini sono tutt'ora in corso per risalire al movente e al quarto complice

di Paola Iandolo

Attentato all'architetto Nello Malinconico: fissato il riesame per il 41enne di Montefredane A.Q. finito ai domiciliari. Il 2 settembre - affiancato dal suo avvocato Fabio Tulimiero - comparirà davanti ai giudici del tribunale del Riesame. Occasione per chiedere la revoca o la sostituzione della misura. Mentre per A.N. - difeso dagli avvocati Rolando Iorio e Antonio Iannaccone - il riesame ha confermato la misura cautelare in carcere.

Proseguono le indagini

L'inchiesta, coordinata dalla Procura di Avellino e condotta dalla Squadra Mobile, non è ancora chiusa. Gli investigatori continuano ad indagare per individuare il quarto componente del commando che avrebbe preso parte al brutale pestaggio di Malinconico, con mazze e bastoni. L'attività investigativa ha già portato all'esecuzione di due misure cautelari. A.N. è stato condotto in carcere, mentre A.Q., è agli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico. Entrambi rispondono, allo stato delle indagini, di tentato omicidio aggravato e falsità materiale commessa da privato. Mentre una donna, che avrebbe messo a disposizione l'auto utilizzata da A.N. per raggiungere il supermercato, è indagata in stato di libertà.

La ricostruzione

L'aggressione risale alla sera del 2 aprile 2026, giovedì Santo. Secondo la ricostruzione degli investigatori, Nello Malinconico si trovava nel parcheggio coperto del supermercato DO.DE.CA. quando è stato assalito da tre uomini con il volto coperto, armati di bastoni e spranghe. Il gruppo sarebbe arrivato a bordo di un'auto con la targa modificata mediante l'applicazione di nastro adesivo nero, espediente utilizzato, secondo gli inquirenti, per eludere eventuali sistemi di videosorveglianza. Il quarantunenne riportò gravissime lesioni e venne trasportato d'urgenza all'ospedale "San Giuseppe Moscati" di Avellino, dove fu ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita. Le indagini, supportate dalle immagini delle telecamere e da una complessa attività tecnica, proseguono anche per chiarire il movente.